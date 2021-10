Convocazioni Nazionale italiana: Mancini ha trovato il sostituto di Immobile (Di lunedì 4 ottobre 2021) Una semifinale è pur sempre una semifinale. Anche se la competizione chiamata Nations League è molto meno importante dell’Europeo vinto in estate in finale contro i padroni di casa dell’Inghilterra. Roberto Mancini spera in cuor suo di giocarsi un’altra finalissima con l’Italia dopo aver vinto il girone eliminatore della competizione che ha soppiantato, di fatto, tutte le partite amichevoli. Il Commissario Tecnico ha trovato, in via ufficiale, il sostituto dell’infortunato Ciro Immobile della Lazio: è Moise Kean della Juventus. Ecco le Convocazioni della Nazionale italiana per la sfida contro la Spagna nel penultimo atto della Nations League. Convocazioni Nazionale italiana: Immobile out, entra nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 ottobre 2021) Una semifinale è pur sempre una semifinale. Anche se la competizione chiamata Nations League è molto meno importante dell’Europeo vinto in estate in finale contro i padroni di casa dell’Inghilterra. Robertospera in cuor suo di giocarsi un’altra finalissima con l’Italia dopo aver vinto il girone eliminatore della competizione che ha soppiantato, di fatto, tutte le partite amichevoli. Il Commissario Tecnico ha, in via ufficiale, ildell’infortunato Cirodella Lazio: è Moise Kean della Juventus. Ecco ledellaper la sfida contro la Spagna nel penultimo atto della Nations League.out, entra nel ...

