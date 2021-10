Conte, Letta, le politiche e “il caso Casu” (Di lunedì 4 ottobre 2021) E in questo voto c’è anche il “caso Casu”. Nel senso di Andrea Casu, segretario del Partito Democratico di Roma e da oggi neodeputato del collegio di Primavalle. Casu era – insieme al suo leader nazionale Enrico Letta – l’unico candidato alle elezioni politiche di questa tornata elettorale amministrativa. E – in un collegio periferico di destra nella Capitale- ha preso il 43% dei voti, un risultato sorprendente. Ma perché questo risultato ha un interesse nazionale? La storia dei due collegi in cui si votava per rinnovare due deputati (Siena e Primavalle) è molto interessante per almeno due motivi: è la prima volta che, sia pure in condizioni diverse, la cosiddetta “coalizione vasta” scende in campo. A Siena (dove il Comune era da poco passato al centrodestra) Letta ha ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 ottobre 2021) E in questo voto c’è anche il “”. Nel senso di Andrea, segretario del Partito Democratico di Roma e da oggi neodeputato del collegio di Primavalle.era – insieme al suo leader nazionale Enrico– l’unico candidato alle elezionidi questa tornata elettorale amministrativa. E – in un collegio periferico di destra nella Capitale- ha preso il 43% dei voti, un risultato sorprendente. Ma perché questo risultato ha un interesse nazionale? La storia dei due collegi in cui si votava per rinnovare due deputati (Siena e Primavalle) è molto interessante per almeno due motivi: è la prima volta che, sia pure in condizioni diverse, la cosiddetta “coalizione vasta” scende in campo. A Siena (dove il Comune era da poco passato al centrodestra)ha ...

