Conte: "Il risultato non compromette il nuovo corso del M5s" (Di lunedì 4 ottobre 2021) Giuseppe Conte si presenta di fronte alle telecamere del Tg1 per commentare i risultati delle elezioni amministrative: "Sono qui a metterci la faccia” dice. Con il palazzo di Montecitorio alle spalle il leader del M5s ammette che l’esito delle urne non ha sorriso al suo partito. Ed è proprio il suo recente insediamento la causa della sconfitta: ”Questo è il tempo della semina” dice. E prosegue: “Il mio è un nuovo corso che è iniziato poco prima della consegna delle liste e che dunque non ha potuto dispiegare a pieno le sue possibilità e che avrà bisogno di parecchi mesi per realizzarsi", si difende. Nessuna ambiguità sulla scelta di campo: la necessità è quella di "rilanciare l'alleanza con le forze progressiste”. Di cui fino a pochi mesi fa era considerato un punto di riferimento fortissimo, e a cui adesso è lui a doversi ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 4 ottobre 2021) Giuseppesi presenta di fronte alle telecamere del Tg1 per commentare i risultati delle elezioni amministrative: "Sono qui a metterci la faccia” dice. Con il palazzo di Montecitorio alle spalle il leader del M5s ammette che l’esito delle urne non ha sorriso al suo partito. Ed è proprio il suo recente insediamento la causa della sconfitta: ”Questo è il tempo della semina” dice. E prosegue: “Il mio è unche è iniziato poco prima della consegna delle liste e che dunque non ha potuto dispiegare a pieno le sue possibilità e che avrà bisogno di parecchi mesi per realizzarsi", si difende. Nessuna ambiguità sulla scelta di campo: la necessità è quella di "rilanciare l'alleanza con le forze progressiste”. Di cui fino a pochi mesi fa era considerato un punto di riferimento fortissimo, e a cui adesso è lui a doversi ...

Advertising

Mov5Stelle : Al Sud nei primi 6 mesi di quest'anno sono stati attivati 592mila contratti. Un risultato straordinario e lo dobbi… - ItaliaViva : Siamo passati da un governo Conte I antieuropeista e sovranista al governo più europeista del continente con Mario… - Surfiniae : RT @RisatoNicola: @Surfiniae @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT @pdnetwork Conte ha ottenuto esattamente quello che voleva: far vincere il PD (e… - RisatoNicola : @Surfiniae @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT @pdnetwork Conte ha ottenuto esattamente quello che voleva: far vincere il… - ilfoglio_it : ?? 'Il risultato non compromette il nuovo corso del #M5s', dice Giuseppe #Conte: per il leader grillino è ancora tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte risultato Conte: "Il risultato non compromette il nuovo corso del M5s" Per il leader del Movimento 5 stelle è ancora troppo presto per trarre conclusioni dal voto. Sui ballottaggi di Roma e Torino lancia un messaggio d'intesa con gli alleati Giuseppe Conte si presenta di fronte alle telecamere del Tg1 per commentare i risultati delle elezioni amministrative: 'Sono qui a metterci la faccia', dice. Con il palazzo di Montecitorio alle spalle il ...

La sanatoria dei braccianti si sta rivelando una beffa ...dalla ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova con il governo giallorosso di Giuseppe Conte . Ma ... Non si tratta di centinaia, ma di migliaia di persone, ed è il risultato di una gestione dell'...

Pagliuca alla Conte: "Risultato agghiacciante" il Resto del Carlino Amministrative Napoli, Manfredi nuovo sindaco: ecco chi è l’ex Ministro A vincere, senza ombra di dubbio, senza necessità di ballottaggio, è l’ex Ministro del Governo Conte, Gaetano Manfredi. Ma che cosa si sa su di lui? La curiosità non può non essere tantissima, visto ...

Amministrative: Conte, ballottaggi? Se ci sono condizioni ok coalizione Roma, 4 ott. (LaPresse) - "Sui ballottaggi ho sempre detto che i cittadini non possono essere considerati dei pacchi postali, non c'è dubbio che la nostra ...

Per il leader del Movimento 5 stelle è ancora troppo presto per trarre conclusioni dal voto. Sui ballottaggi di Roma e Torino lancia un messaggio d'intesa con gli alleati Giuseppesi presenta di fronte alle telecamere del Tg1 per commentare i risultati delle elezioni amministrative: 'Sono qui a metterci la faccia', dice. Con il palazzo di Montecitorio alle spalle il ......dalla ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova con il governo giallorosso di Giuseppe. Ma ... Non si tratta di centinaia, ma di migliaia di persone, ed è ildi una gestione dell'...A vincere, senza ombra di dubbio, senza necessità di ballottaggio, è l’ex Ministro del Governo Conte, Gaetano Manfredi. Ma che cosa si sa su di lui? La curiosità non può non essere tantissima, visto ...Roma, 4 ott. (LaPresse) - "Sui ballottaggi ho sempre detto che i cittadini non possono essere considerati dei pacchi postali, non c'è dubbio che la nostra ...