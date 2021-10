Comunali Roma | Raggi | “Sono l’unica che sta tenendo testa alle corazzate del centrodestra e del centrosinistra”

(Di lunedì 4 ottobre 2021) “Aspettiamo dati certi. Al momento ache stadele delcon il M5S e le mie liste civiche”. Lo ha detto la sindaca, Virginia, in una breve dichiarazione nella sala stampa nel comitato elettorale in un hotel al centro della Capitale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...Qui gli aggiornamenti sui risultati elettorali e dai nostri inviati nei comitati di Milano e(finestra in caricamento) Alle 15 chiudono i seggi per il rinnovo di 1.192 amministrazioni, ...(Aggiornamento di MB) DIRETTA RISULTATI ELEZIONI 2021/ Conte, Letta, Salvini, FdI e FI: reazioni e commenti LIVE Elezioni2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale . Dati:" ...E di certo non si può dire lo stesso degli uomini lanciati da Meloni e Salvini, rispettivamente Michetti a Roma e Bernardo a Milano: il primo dovrà vedersela al secondo turno, al ballottaggio con ...Il centrosinistra conquista Milano, Napoli e Bologna al primo turno con Sala, Manfredi e Lepore. A Roma (Michetti 31,7% e Gualtieri 27,6%), Torino (Lo Russo 42,3% e Damilano 39,7%) e ...