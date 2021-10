Comunali, Meloni: Fdi è oggi il primo partito del centrodestra (Di lunedì 4 ottobre 2021) "Fdi è oggi il primo partito del centrodestra. La politica del buon senso, di cose concrete a difesa cittadini è vincente e competitiva". Lo ha detto Giorgia Meloni commentando l'esito delle elezioni. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 ottobre 2021) "Fdi èildel. La politica del buon senso, di cose concrete a difesa cittadini è vincente e competitiva". Lo ha detto Giorgiacommentando l'esito delle elezioni. ...

Advertising

AlessiaMorani : L’inchiesta di #Fanpage fa emergere un quadro inquietante: pare che il partito della #Meloni abbia al proprio inter… - milano_today : ??? La batosta di #Bernardo in 8 mosse, spiegate #elezionicomunali2021 #beppesala #comunali2021 #salvini #Meloni… - annalisacangemi : Il centrodestra è sconfitto ma Berlusconi gode e si prende la rivincita con Salvini e Meloni… - MassimoChiaram7 : RT @FQLive: Meloni: “Sfido Letta. Draghi al Colle e poi elezioni” Segui aggiornamenti ora per ora: - antonionota5 : RT @FQLive: Meloni: “Sfido Letta. Draghi al Colle e poi elezioni” Segui aggiornamenti ora per ora: -