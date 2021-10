Comunali | il flop dell’affluenza è in periferia | a Roma e Torino crollo nelle zone dove trionfava il M5s E la destra vince dove si vota di più

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 ottobre 2021) A saltare all’occhio in questa tornata di amministrative è soprattutto un dato:grandi città si èto molto meno che nei piccoli centri. Se l’affluenza media nell’election day del 3 e 4 ottobre (che teneva insieme, regionali in Calabria e suppletive in due collegi per la Camera) è stata del 54,64%, già di per sé la più scarsa di sempre, in tutti i maggiori capoluoghi si è fermata parecchio più in basso. Addirittura sotto la metà degli aventi diritto: 48,83% a, 48,80% a Milano, 48,06% a, 47,19% a Napoli, 46% a Trieste. La soglia del 50% si supera solo a Bologna, di un soffio: con il 51,16%, comunque oltre otto punti in meno di cinque anni fa. E come hannoto questi (pochi)nti? Quasi ovunque è avanti il centrosinistra, che – da solo ...