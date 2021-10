Comunali | Ginestra degli Schiavoni ha scelto Barile come sindaco

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Ce l’ha fatta per 41 voti, Edi, nuovodi, in rappresentanza e supportato dalla sua lista ‘Insieme per’. Superata la soglia del 50%. Si ferma al 43,99% Veronica Antonucci, alla quale non sono bastati i 150 voti raccolti con la sua lista ‘La Rinascita’. L'articolo proviene da Anteprima24.it.