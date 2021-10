Comunali | foto al voto | due denunciati a Volla

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Un 25enne e un 38enne sono statia piede libero a(Napoli) per violazioni alla legge che assicura la segretezza della espressione delnelle consultazioni elettorali. Il presidente del seggio ha sorpreso il 25enne mentregrafava con il proprio smartphone la sua scheda elettorale appena votata e ha dato l’allarme ai Carabinieri. Nello smartphone è stata trovata anche ladella scheda elettorale ‘compilata’ e inviatagli a mezzo social da un 38enne. Quest’ultimo, da quanto si apprende, aveva filmato con un breve video le fasi delin cabina elettorale. I cellulari dei due sono stati sequestrati. Al momento proseguono le indagini dei Carabinieri per individuare eventuali altri ...

Ad esempio, un 19enne di Chiaiano e un 42enne di Marianella sono stati traditi dal click della foto del telefonino. Per un pregiudicato, invece, è scattata l'accusa di corruzione elettorale: si aggirava fuori dai seggi con 900 euro in contanti e i biglietti elettorali di una persona candidata ad Afragola ...