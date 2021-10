Comunali | centrosinistra vince al primo turno a Milano | Napoli e Bologna Testa a testa a Roma

fattoquotidiano : VIRGINIA RAGGI “Aspettiamo dati certi. Al momento a Roma sono l’unica che sta tenendo testa alle corazzate del cen… - eziomauro : Risultati Comunali Milano, il trionfo di Beppe Sala: 'Qui il centrosinistra non ha mai vinto al primo turno dal '93… - repubblica : Elezioni comunali: a Bologna scrutinati i voti di 230 sezioni su 445 (circa la metà). È data per certa la vittoria… - SemanticSiv : RT @rep_milano: Risultati Comunali Milano, il trionfo di Beppe Sala: 'Qui il centrosinistra non ha mai vinto al primo turno dal '93. La pol… - GiorgioAntonel1 : RT @fattoquotidiano: VIRGINIA RAGGI “Aspettiamo dati certi. Al momento a Roma sono l’unica che sta tenendo testa alle corazzate del centro… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali centrosinistra

Ecco i risultati, in diversi territori ancora provvisori, delle elezioni2021 nelle 19 città capoluogo e delle regionali in Calabria. Benevento : il sindaco uscente,...diMatteo ...Chiudendo in questo modo la porta tanto a Stefano Lo Russo, candidato del, che a ...Torino, Appendino: "M5S non è riuscito a coinvolgere l'elettorato, nessuna indicazione per il ...Terni, 4 ottobre 2021 - Si votava in sei comuni della provincia di Terni per questa tornata ... I candidati alternativi Pompeo Petrarca e Piero Bernardini, entrambi di area centrosinistra, sono ...E in Emilia-Romagna, dove il test elettorale ha riguardato 48 Comuni, l’affluenza è stata del 54,82%. A Bologna, feudo sicuro del centrosinistra, Matteo Lepore è stato eletto senza difficoltà.