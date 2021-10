Comunali, centrosinistra vince al primo turno a Milano, Napoli e Bologna. Testa a testa a Roma e Torino (Di lunedì 4 ottobre 2021) Comunali, la corsa dei candidati sindaci nei 12 capoluoghi di provincia Il primo turno delle elezioni Comunali si conclude con un 3 a 0 per il centrosinistra. Vittoria per il centrodestra in Calabria, dove Roberto Occhiuto è diventato il nuovo presidente di regione con il 54,5% delle preferenze ha battuto il dem Bruni, cha ha raccolto il 27,7% dei voti dei calabresi. Tornando al voto nelle principali capoluoghi italiani, sulla base dei dati disponibili alle 23.30 del 4 ottobre, a Milano, con il 57,5% delle preferenze, è stato riconfermato sindaco Beppe Sala, che ha battuto il candidato del centrodestra Luca Bernardo, fermo al 26,6%. A Bologna, Matteo Lepore ha conquistato il 62% delle preferenze, doppiando il candidato del centrodestra Battistini, fermo al 29,5%. A ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 ottobre 2021), la corsa dei candidati sindaci nei 12 capoluoghi di provincia Ildelle elezionisi conclude con un 3 a 0 per il. Vittoria per il centrodestra in Calabria, dove Roberto Occhiuto è diventato il nuovo presidente di regione con il 54,5% delle preferenze ha battuto il dem Bruni, cha ha raccolto il 27,7% dei voti dei calabresi. Tornando al voto nelle principali capoluoghi italiani, sulla base dei dati disponibili alle 23.30 del 4 ottobre, a, con il 57,5% delle preferenze, è stato riconfermato sindaco Beppe Sala, che ha battuto il candidato del centrodestra Luca Bernardo, fermo al 26,6%. A, Matteo Lepore ha conquistato il 62% delle preferenze, doppiando il candidato del centrodestra Battistini, fermo al 29,5%. A ...

fattoquotidiano : VIRGINIA RAGGI “Aspettiamo dati certi. Al momento a Roma sono l’unica che sta tenendo testa alle corazzate del cen… - ilfoglio_it : ?? 'La destra è forte finché non la guardi da vicino. Non era mai successo che un sindaco di centrosinistra vincesse… - eziomauro : Risultati Comunali Milano, il trionfo di Beppe Sala: 'Qui il centrosinistra non ha mai vinto al primo turno dal '93… - infoitinterno : Risultati Comunali Milano, il trionfo di Beppe Sala: 'Qui il centrosinistra non ha mai vinto al primo turno d… - FastPeng : RT @eziomauro: Risultati Comunali Milano, il trionfo di Beppe Sala: 'Qui il centrosinistra non ha mai vinto al primo turno dal '93. La poli… -