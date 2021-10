Comunali, Castelvenere non ha avuti dubbi: plebiscito per Di Santo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastelvenere (Bn) – Un plebiscito per Alessandro Di Santo che si prende la poltrona di sindaco nel Comune di Castelvenere. Il rappresentante della lista ‘Insieme Castelvenere’, ha chiuso con oltre l’89% delle preferenze, prendendo ben 1346 voti. Sette i seggi assegnati al sindaco. Per il competitor, Mario Moccia (‘Dialogo per Castelvenere’), solo 162 preferenze. L’opposizione sarà composta da tre persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Unper Alessandro Diche si prende la poltrona di sindaco nel Comune di. Il rappresentante della lista ‘Insieme’, ha chiuso con oltre l’89% delle preferenze, prendendo ben 1346 voti. Sette i seggi assegnati al sindaco. Per il competitor, Mario Moccia (‘Dialogo per’), solo 162 preferenze. L’opposizione sarà composta da tre persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Comunali, #Castelvenere non ha avuti dubbi: plebiscito per Di Santo ** - ilvaglio1 : Elezioni nei comuni del Sannio: sul filo di lana il primo è l'eletto di Castelvenere #comunali #paesi #benevento - anteprima24 : ** #Comunali #Castelvenere, Di Santo: 'Occorrono fatti, non parole' ** -