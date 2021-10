Comunali | a Bologna crolla l' affluenza | ha votato il 51 | 16%

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Per la prima volta dal dopoguerra un sindaco disarà eletto da poco più del 50% dell'elettorato. Il dato didel 51,87% segna infatti il dato più basso della storia delle elezioni ...

2021, le proiezioni ROMA ENRICO MICHETTI 30.3% ROBERTO GUALTIERI 27.4% VIRGINIA RAGGI 18.9%...MARESCA 19.2% ANTONIO BASSOLINO 10.9% TORINO STEFANO LO RUSSO 44.3% PAOLO DAMILANO 40.4%...Il dato di affluenza del 51,87% segna infatti il dato più basso della storia delle elezioni di. Cinque anni fa, nelle elezioni che confermarono Virginio Merola, votò il 59,66% degli ...In base alla prima proiezione consolidata di Swg per La7, alle comunali di Milano Giuseppe Sala sarebbe oltre il 51%, il candidato del centrodestra Luca Bernardo al 37%. Briciole per gli altri, compre ...