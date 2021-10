Comunali 2021 | Raggi | “Sono l’unica a tenere testa alle corazzate di destra e sinistra”

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma – Sulle elezioni di Roma, “aspettiamo dati certi. Al momentoche sta tenendodel centroe del centrocon la lista M5s e le mie liste civiche”. Lo ha detto la sindaca uscente Virginiain una breve dichiarazione al comitatostito al The Hive Hotel, in via Urbana, vicino al Teatro dell’Opera. Momenti di tensione siregistrati inizialmente tra i cronisti e lo staff didopo l’annuncio che la sindaca avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni fuori dal comitato, sulla strada. Dopo le rimostranze dei giornalisti,è entrata all’interno del comitato per una breve dichiarazione. (fonte Adnkronos)

