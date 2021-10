Come la nazionale italiana è arrivata ad aggiudicarsi il terzo posto alle sfide europee di cybersecurity (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il TeamItaly alla premiazione dell’Ecsc2021 di Praga (immagine: Cini)Il tricolore italiano sventola nuovamente su un importante podio grazie al TeamItaly, nazionale italiana di cyberdefence, che ha conquistato il terzo posto ai campionati europei di sicurezza informatica (Ecsc) tenutisi a Praga e organizzati dall’Enisa, l’Agenzia dell’Unione europea per la cybersecurity. Medaglia d’argento per la nazionale polacca mentre il titolo di campioni d’Europa va ai tedeschi che si aggiudicano l’edizione 2021 dell’Ecsc. https://twitter.com/CyberTeamItaly/status/1443948014473732102 La competizione Ecsc2021 si è tenuta a Praga dal 28 settembre al 1 ottobre e ha visto impegnate 18 squadre europee che si sono sfidate in varie prove di attacco e difesa. “Siamo soddisfatti perché la ... Leggi su wired (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il TeamItaly alla premiazione dell’Ecsc2021 di Praga (immagine: Cini)Il tricolore italiano sventola nuovamente su un importante podio grazie al TeamItaly,di cyberdefence, che ha conquistato ilai campionati europei di sicurezza informatica (Ecsc) tenutisi a Praga e organizzati dall’Enisa, l’Agenzia dell’Unione europea per la. Medaglia d’argento per lapolacca mentre il titolo di campioni d’Europa va ai tedeschi che si aggiudicano l’edizione 2021 dell’Ecsc. https://twitter.com/CyberTeamItaly/status/1443948014473732102 La competizione Ecsc2021 si è tenuta a Praga dal 28 settembre al 1 ottobre e ha visto impegnate 18 squadreche si sono sfidate in varie prove di attacco e difesa. “Siamo soddisfatti perché la ...

