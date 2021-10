Coima | acquisisce sede di Boehringer Italia a Milano

(Di lunedì 4 ottobre 2021), 4 ott. (Adnkronos) -sgr ha perfezionato l'acquisizione, attraverso il fondoopportunity Fund II, di un complesso immobiliare a, tra via Giovanni Lorenzini e via Ercole Marelli, che comprende 7 immobili per una superficie commerciale complessiva pari a 19.500 metri quadrati e che attualmente ospita lana della multinazionale farmaceuticaIngelheim. "A seguito della liberazione degli spazi prevista per la fine del 2021 verrà avviato un piano di riqualificazione dell'area volto a sviluppare un nuovo immobile terziario di Classe A con affaccio diretto sullo Scalo di Porta Romana e certificazione Leed", si legge nella nota.

