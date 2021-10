Clizia incinta, Ciavarro compagno perfetto: le sue parole a Forum (Di lunedì 4 ottobre 2021) Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ne hanno fatta di strada dal loro primo incontro nella Casa del Grande Fratello Vip. Entrambi concorrenti della quarta edizione, è proprio sotto lo sguardo attento dei telespettatori del reality che si sono conosciuti ed innamorati. Da allora non si sono più separati e, ora, stanno vivendo un momento veramente speciale: diventeranno presto genitori. Il figlio di Eleonora Giorgi, che si è sempre distinto per gentilezza ed educazione, sta dando grande prova di sé, affiancando e sostenendo la sua compagna per tutto il corso della gravidanza. Paolo Ciavarro, al settimo cielo al fianco di Clizia Un momento speciale, insomma, che Ciavarro sta vivendo con grande emozione, se possibile ancora di più della stessa Clizia. Se lei, infatti, ha già conosciuto la ... Leggi su dilei (Di lunedì 4 ottobre 2021)Incorvaia e Paolone hanno fatta di strada dal loro primo incontro nella Casa del Grande Fratello Vip. Entrambi concorrenti della quarta edizione, è proprio sotto lo sguardo attento dei telespettatori del reality che si sono conosciuti ed innamorati. Da allora non si sono più separati e, ora, stanno vivendo un momento veramente speciale: diventeranno presto genitori. Il figlio di Eleonora Giorgi, che si è sempre distinto per gentilezza ed educazione, sta dando grande prova di sé, affiancando e sostenendo la sua compagna per tutto il corso della gravidanza. Paolo, al settimo cielo al fianco diUn momento speciale, insomma, chesta vivendo con grande emozione, se possibile ancora di più della stessa. Se lei, infatti, ha già conosciuto la ...

