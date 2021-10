Clamoroso al GF Vip, Jessica e Clarissa contro la sorella Lulù. La frase choc intercettata dai microfoni (Di lunedì 4 ottobre 2021) Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassiè sono le ‘princess’ del GF Vip 6 e pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè detronizzato nel 1975, quando l’Etiopia è diventata una Repubblica popolare. Le ragazze sono sbarcate nel reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e venerdì, e hanno già fatto parlare di loro. Nei giorni scorsi il settimanale Oggi ha lanciato la bomba secondo la quale Jessica, Lucrezia (Lulù) e Clarissa Hailé Selassiè non sarebbero davvero principesse perché in realtà nipoti del giardiniere di palazzo Selassiè e ovviamente la notizia ha scatenato la curiosità dei telespettatori del reality show. Dopo giorni di attesa, durante la diretta di venerdì 1 ottobre le ragazze hanno chiarito la loro posizione raccontando la verità sul loro titolo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 ottobre 2021), Lucrezia eHailé Selassiè sono le ‘princess’ del GF Vip 6 e pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè detronizzato nel 1975, quando l’Etiopia è diventata una Repubblica popolare. Le ragazze sono sbarcate nel reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e venerdì, e hanno già fatto parlare di loro. Nei giorni scorsi il settimanale Oggi ha lanciato la bomba secondo la quale, Lucrezia () eHailé Selassiè non sarebbero davvero principesse perché in realtà nipoti del giardiniere di palazzo Selassiè e ovviamente la notizia ha scatenato la curiosità dei telespettatori del reality show. Dopo giorni di attesa, durante la diretta di venerdì 1 ottobre le ragazze hanno chiarito la loro posizione raccontando la verità sul loro titolo ...

