Ciclismo, Tre Valli Varesine 2021: percorso e altimetria (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il percorso e l’altimetria della 100^ edizione della Tre Valli Varesine, prova del Trittico Lombardo che quest’anno propone 196 chilometri da Busto Arsizio a Varese. Una corsa che si preannuncia davvero da non perdere, con alcuni big al via del calibro di Vincenzo Nibali, Tadej Pogacar, Diego Ulissi e tanti altri. Saranno addirittura tre i circuiti che caratterizzeranno la Tre Valli Varesine, che presumibilmente si deciderà sulle strade dei Mondiali di Varese 2008. TRE Valli Varesine 2021: DATA, ORARI, TV E STREAMING In avvio i corridori affronteranno due giri del circuito cittadino di Busto Arsizio, a cui seguirà un tratto in linea piuttosto mosso per arrivare a Varese. Qui il gruppo entrerà nel circuito di 12,9 km da ripetere 8 ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ile l’della 100^ edizione della Tre, prova del Trittico Lombardo che quest’anno propone 196 chilometri da Busto Arsizio a Varese. Una corsa che si preannuncia davvero da non perdere, con alcuni big al via del calibro di Vincenzo Nibali, Tadej Pogacar, Diego Ulissi e tanti altri. Saranno addirittura tre i circuiti che caratterizzeranno la Tre, che presumibilmente si deciderà sulle strade dei Mondiali di Varese 2008. TRE: DATA, ORARI, TV E STREAMING In avvio i corridori affronteranno due giri del circuito cittadino di Busto Arsizio, a cui seguirà un tratto in linea piuttosto mosso per arrivare a Varese. Qui il gruppo entrerà nel circuito di 12,9 km da ripetere 8 ...

Advertising

IlPedaleRosa : Aromitalia Basso Bikes Vaiano, vigilia della 'Tre Valli Varesine e-work': - IlPedaleRosa : Team Wilier Chiara Pierobon, Castagna, Reghini e Trento alla 'Tre Valli Varesine': - IlPedaleRosa : Alè BTC Ljubljana, sei atlete al via della 'Tre Valli Varesine Women e-work': - AndrewRussel15 : RT @GastoneNencini: Domani si corre la Tre Valli Varesine, nel 1956 accadde: CON UN ARRIVO IN SOLITARIA, GASTONE NENCINI VINCE NEL '56 LA T… - GastoneNencini : Domani si corre la Tre Valli Varesine, nel 1956 accadde: CON UN ARRIVO IN SOLITARIA, GASTONE NENCINI VINCE NEL '56… -