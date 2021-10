Ciclismo, Evenepoel vince la Coppa Bernocchi (Di lunedì 4 ottobre 2021) L a Coppa Bernocchi è belga. Remco Evenepoel vince la 102esima edizione della Coppa Bernocchi abbinata al 45esimo Gran Premio Banco Bpm. Il talento belga della Deceuninck - Quick - Step taglia in ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 4 ottobre 2021) L aè belga. Remcola 102esima edizione dellaabbinata al 45esimo Gran Premio Banco Bpm. Il talento belga della Deceuninck - Quick - Step taglia in ...

Advertising

PerottiDiego85 : RT @Gazzetta_it: Coppa Bernocchi, trionfo in solitaria di Evenepoel sotto la pioggia - La_Prealpina : Bernocchi a Evenepoel, Covi splendido secondo - qn_giorno : Ciclismo, Evenepoel vince la Coppa Bernocchi - cyclingoo : ?? Coppa Bernocchi 2021, sotto la pioggia domina Remco Evenepoel! / By @spaziociclismo - Gazzetta_it : Coppa Bernocchi, trionfo in solitaria di Evenepoel sotto la pioggia -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Evenepoel Ciclismo, Evenepoel vince la Coppa Bernocchi ...traguardo della classica del ciclismo mondiale che si svolge fra il Legnanese e la Valle Olona e arriva a braccia alzate a Legnano. Gli altri battistrada non riescono a tenere il passo di Evenepoel, ...

Coppa Bernocchi, trionfo in solitaria di Evenepoel sotto la pioggia Evenepoel è già arrivato così a 22 successi da pro' ed è sicuramente un grande protagonista di questo finale di stagione: bronzo iridato a crono, argento europeo in linea, sacrificato sull'altare di ...

Ciclismo, Evenepoel vince la Coppa Bernocchi IL GIORNO Visualizza la copertura completa su Google News Ciclismo, Evenepoel vince la Coppa Bernocchi La Coppa Bernocchi è belga. Remco Evenepoel vince la 102esima edizione della Coppa Bernocchi abbinata al 45esimo Gran Premio Banco Bpm. Il talento belga della Deceuninck-Quick-St ...

Evenepoel fa il matto, Bernocchi dominata Pioggia battente e già al chilometro 60 Remco fa saltare il banco della classica lombarda, se ne va con altri cinque e poi li stacca a 30 dalla fine. Covi e Masnada sul podio, Battistella, Pinot e Pup ...

...traguardo della classica delmondiale che si svolge fra il Legnanese e la Valle Olona e arriva a braccia alzate a Legnano. Gli altri battistrada non riescono a tenere il passo di, ...è già arrivato così a 22 successi da pro' ed è sicuramente un grande protagonista di questo finale di stagione: bronzo iridato a crono, argento europeo in linea, sacrificato sull'altare di ...La Coppa Bernocchi è belga. Remco Evenepoel vince la 102esima edizione della Coppa Bernocchi abbinata al 45esimo Gran Premio Banco Bpm. Il talento belga della Deceuninck-Quick-St ...Pioggia battente e già al chilometro 60 Remco fa saltare il banco della classica lombarda, se ne va con altri cinque e poi li stacca a 30 dalla fine. Covi e Masnada sul podio, Battistella, Pinot e Pup ...