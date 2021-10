Christopher Eccleston, la star di Doctor Who e la lotta contro la depressione: "Pensavo di morire" (Di lunedì 4 ottobre 2021) Christopher Eccleston, star della serie Doctor Who, ha raccontato la sua battaglia contro la depressione ed i problemi di salute mentale affrontati in passato. Christopher Eccleston, nono interprete del dottore nella serie Doctor Who, si è aperto sulla sua lotta contro la depressione ed ha ricordato un momento in cui ha sentito di aver toccato il fondo, finendo ricoverato in ospedale. In questi giorni, l'attore britannico Christopher Eccleston ha ammesso di aver quasi "perso tutto" mentre lottava con la depressione e con problemi di salute mentale. L'ex star di Doctor Who, 57 anni, è ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 ottobre 2021)della serieWho, ha raccontato la sua battaglialaed i problemi di salute mentale affrontati in passato., nono interprete del dottore nella serieWho, si è aperto sulla sualaed ha ricordato un momento in cui ha sentito di aver toccato il fondo, finendo ricoverato in ospedale. In questi giorni, l'attore britannicoha ammesso di aver quasi "perso tutto" mentreva con lae con problemi di salute mentale. L'exdiWho, 57 anni, è ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Christopher Eccleston, la star di Doctor Who e la lotta contro la depressione: 'Pensavo di morire'… - richjohnston : @bevismusson @alanjporter @mrtonylee So not Jon Pertwee, Peter Davison, Christopher Eccleston, Peter Capaldi or John Hurt... -