Chiusura del ponte dell'Industria: i percorsi alternativi (Di lunedì 4 ottobre 2021) La Chiusura del ponte dell'Industria, meglio noto come "ponte di Ferro", rappresenta un grave problema per la viabilità della zona. Sono in corso le verifiche sulla staticità dopo l'incendio della scorsa notte. Chiuso al traffico è in particolare il tratto stradale che va da via Antonio Pacinotti a via del Commercio. Per raggiungere Ostiense senza automobile le linee di superficie sono: 23, 280, 715, 716, 769, 792. Ci sono poi tre linee metro: Garbatella e Basilica San Paolo. C'è il capolinea della Roma Lido a Piramide e la stazione Ostiense della linea Fl1. Per i cittadini di Marconi (in particolare quelli più vicini alla zona di piazzale della Radio e quindi al centro) o per quelli provenienti da Portuense (che passano quindi per piazzale della Radio) per andare a Ostiense una delle possibilità è quella di passare ...

