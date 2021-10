Chiuse scuole per allerta meteo rosso a Genova (Di lunedì 4 ottobre 2021) Oggi Lunedì 4 Ottobre scuole Chiuse per maltempo: allerta rossa per «piogge diffuse e prolungate». Nel capoluogo, in zona Gavette, sono state evacuate due persone in via precauzionale a causa di una frana nella notte Oggi scuole Chiuse a Genova: c’è un’ allerta maltempo. Sono in deciso peggioramento le condizioni meteo in Liguria ed è quindi scattata l’allerta Leggi su periodicodaily (Di lunedì 4 ottobre 2021) Oggi Lunedì 4 Ottobreper maltempo:rossa per «piogge diffuse e prolungate». Nel capoluogo, in zona Gavette, sono state evacuate due persone in via precauzionale a causa di una frana nella notte Oggi: c’è un’maltempo. Sono in deciso peggioramento le condizioniin Liguria ed è quindi scattata l’

