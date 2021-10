Chiara Ferragni realizza uno dei suoi più grandi sogni: “Dopo sacrifici e duro lavoro” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Chiara Ferragni ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni: è sulla copertina di Vogue Italia, Dopo anni di duro lavoro e sacrifici. L’emozione è alle stelle. Ha cominciato la sua carriera 12 anni fa, aprendo il suo blog The Blond Salad. Chiara Ferragni ha raggiunto un altro traguardo nelle ultime ore: questo era desiderato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 4 ottobre 2021)hato uno deipiù: è sulla copertina di Vogue Italia,anni di. L’emozione è alle stelle. Ha cominciato la sua carriera 12 anni fa, aprendo il suo blog The Blond Salad.ha raggiunto un altro traguardo nelle ultime ore: questo era desiderato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

vogue_italia : Per la prima volta su Vogue Italia... Chiara Ferragni, sulla cover del numero di ottobre ?? Clic per scoprire di più… - nonstressatemi : #Instagramdown quella volta in cui vedi chiara ferragni con 20 commenti cose rare - alwssandrp : @m4rygrace immagina seguire chiara ferragni - VirginianaAlbed : RT @esterviola: che strana la vita senza sapere niente di che sta facendo Chiara Ferragni - m4rygrace : @alwssandrp quello di chiara ferragni vita rovinata -