Chi sono politici, vip e imprenditori con conti offshore finiti nei Pandora papers (Di lunedì 4 ottobre 2021) Web tax (Getty Images)Oltre 300 tra imprenditori, personaggi famosi e leader politici mondiali, di cui 4 italiani, sono stati coinvolti dall’inchiesta Pandora papers che ha svelato una trama di evasione e riciclaggio per nascondere le ricchezze di alcune tra le persone più benestanti del mondo nei paradisi fiscali. L’inchiesta è stata realizzata grazie alla collaborazione di 600 giornalisti al lavoro in 117 paesi e all’analisi di circa 12 milioni di documenti, ottenuti dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij) che ha coordinato il progetto. Erano 956 le società utilizzate dai super ricchi per nascondere il proprio denaro in conti offshore, con sede a Dubai, Singapore o Panama City, da cui prese il nome l’omonima inchiesta del 2016. I documenti ... Leggi su wired (Di lunedì 4 ottobre 2021) Web tax (Getty Images)Oltre 300 tra, personaggi famosi e leadermondiali, di cui 4 italiani,stati coinvolti dall’inchiestache ha svelato una trama di evasione e riciclaggio per nascondere le ricchezze di alcune tra le persone più benestanti del mondo nei paradisi fiscali. L’inchiesta è stata realizzata grazie alla collaborazione di 600 giornalisti al lavoro in 117 paesi e all’analisi di circa 12 milioni di documenti, ottenuti dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij) che ha coordinato il progetto. Erano 956 le società utilizzate dai super ricchi per nascondere il proprio denaro in, con sede a Dubai, Singapore o Panama City, da cui prese il nome l’omonima inchiesta del 2016. I documenti ...

