Chi era Filippo Nascimbene, morto nell’incidente aereo a Milano con la moglie Claire e il figlio (Di lunedì 4 ottobre 2021) L’incidente dopo il battesimo del bimbo di un anno e mezzo. Lui manager di una società di consulenza, lei una carriera nella pubblicità. Nello schianto morta anche la nonna. I colleghi di Nascimbene: increduli e sconvolti, non dimenticheremo mai la tua gentilezza e il tuo sorriso Leggi su corriere (Di lunedì 4 ottobre 2021) L’incidente dopo il battesimo del bimbo di un anno e mezzo. Lui manager di una società di consulenza, lei una carriera nella pubblicità. Nello schianto morta anche la nonna. I colleghi di: increduli e sconvolti, non dimenticheremo mai la tua gentilezza e il tuo sorriso

Advertising

ManlioDS : A chi c’era allora e anche prima, a chi si è aggiunto man mano, a chi arriverà, TANTI AUGURI #M5S! - CB_Ignoranza : Un anno fa #Koeman, appena è diventato allenatore del #Barcellona, ha chiamato Luis #Suarez per dirgli che non era… - ilriformista : Un altro successo strepitoso per un 2021 da incorniciare per lo sport italiano. L'ultimo a vincere la Parigi-Roubai… - miinelauva : vabbè io che commento m cigno senza vedere chi fosse quell che aveva commentato e forse era meglio non vedere - perfextnoww : dal mio telefono è partita la riproduzione casuale e c’era zayn mia mamma arriva e fa: o chi è ZAIN???? (letto in q… -