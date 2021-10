Chi è l'ex fidanzata di Luca Bizzarri, Ludovica Frasca, e perché si sono lasciati (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ecco chi è e cosa fa Ludovica Frasca, l'ex fidanzata di Luca Bizzarri, ed ecco svelato il motivo per cui i due si sono lasciati dopo aver vissuto insieme per quattro anni. Dal 2014 al 2018 Luca Bizzarri ha avuto una relazione seria con Ludovica Frasca, la showgirl con la quale il celebre comico genovese stava pensando al matrimonio e a mettere su famiglia. La coppia si è separata dopo aver vissuto assieme per quattro anni, poco prima del compleanno della ragazza, ex velina di Striscia la notizia. Ludovica è originaria di Napoli dov'è nata il 15 novembre del 1992, in seguito i suoi genitori hanno deciso di trasferirsi a Castel Morone, in provincia di Caserta, dove ha trascorso gli anni ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ecco chi è e cosa fa, l'exdi, ed ecco svelato il motivo per cui i due sidopo aver vissuto insieme per quattro anni. Dal 2014 al 2018ha avuto una relazione seria con, la showgirl con la quale il celebre comico genovese stava pensando al matrimonio e a mettere su famiglia. La coppia si è separata dopo aver vissuto assieme per quattro anni, poco prima del compleanno della ragazza, ex velina di Striscia la notizia.è originaria di Napoli dov'è nata il 15 novembre del 1992, in seguito i suoi genitori hanno deciso di trasferirsi a Castel Morone, in provincia di Caserta, dove ha trascorso gli anni ...

