Charlene di Monaco | la prima foto sorridente dopo la malattia

(Di lunedì 4 ottobre 2021)ditorna a farsi viva sui social. La principessa, da mesi in Sud Africa a causa di unache non le ha permesso di prendere l’aereo per tornare nel Principato, ha pubblicato su Instagram unain cui appare, anche se ancora visibilmente provata, con a corredo la frase “Che Dio vi benedica“. Vi raccomandiamo... Charlène disu Instagram: "Il corno dei rinoceronti non è bello!" La principessa con un post sul suo profilo dice stop al bracconaggio: "Poniamo fine alle atrocità che mettono in pericolo i nostri animali" C’è chi aveva ipotizzato, dietro la sua partenza, una crisi matrimoniale con il marito, Alberto di. ...

Tutte queste chiacchiere fanno male.' Sta di fatto chenon dà segno di voler tornare al Principato di. Il marito si è presentato alla premiere monegasca dell'atteso 007 No time to die ...Sono tanti quelli che le hanno scritto: 'Ma quando torni da tuo marito e dai tuoi figli?!', 'Non sei ancora a?', 'Hai due figli piccoli non pensi a loro?', 'Dovresti stare con i bambini. A ..."Dio vi benedica”, scrive a corredo della foto. La consorte 43enne a gennaio si era recata in Sudafrica, dove ha vissuto da giovane, per quello che doveva essere un breve soggio ...Charlene di Monaco, posta la prima foto dopo l'ospedale sul suo profilo Instagram nel quale appare con bibbia e rosario indosso.