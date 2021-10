Cerignola, il candidato si rivolge ai mafiosi: "Fate il vostro mestiere e lasciateci fare il nostro" (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Cari mafiosi, ladri, criminali, estorsori, voi continuate a fare liberamente il vostro mestiere. Noi politici facciamo il nostro. Da pari a pari. Con affetto e riconoscenza”. Se fosse uno sketch comico, sarebbe degno del miglior discorso di Cetto La Qualunque. Ma non ha nemmeno il tono dello scherzo di cattivo gusto, l’appello assurdo che Michele Romano - candidato consigliere comunale alle elezioni di Cerignola per Con, partito nella coalizione del candidato sindaco di centrosinistra Francesco Bonito - fa ai “titolari di attività illegali” in un video che posta sul suo profilo Facebook: “Voi avete il commercio degli stupefacenti, dell’usura, dei giochi, del commercio delle armi, furti, riciclaggio, rapine, estorsioni, prostituzione, locali notturni e ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Cari, ladri, criminali, estorsori, voi continuate aliberamente il. Noi politici facciamo il. Da pari a pari. Con affetto e riconoscenza”. Se fosse uno sketch comico, sarebbe degno del miglior discorso di Cetto La Qualunque. Ma non ha nemmeno il tono dello scherzo di cattivo gusto, l’appello assurdo che Michele Romano -consigliere comunale alle elezioni diper Con, partito nella coalizione delsindaco di centrosinistra Francesco Bonito - fa ai “titolari di attività illegali” in un video che posta sul suo profilo Facebook: “Voi avete il commercio degli stupefacenti, dell’usura, dei giochi, del commercio delle armi, furti, riciclaggio, rapine, estorsioni, prostituzione, locali notturni e ...

