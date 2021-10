Castellaneta: festa dei nonni Svolta sabato (Di martedì 5 ottobre 2021) Di seguito il comunicato: sabato 2 ottobre si è tenuta a Castellaneta la festa dei nonni organizzata dalla parrocchia Santi Francesco e Chiara, dalla comunità Itinerante L’Incontro di Castellaneta e dall’Ac-Acr Castellaneta: una bella manifestazione, con tante emozioni. «Abbiamo creduto e abbiamo vinto – ha accennato Damiano Ottomanelli, presidente della comunità Itinerante L’Incontro – Insieme nonni e nipoti hanno risvegliato l’amore partecipato e abbandonati gli auguri formali». Un pomeriggio emozionante, un pomeriggio poetico. I momenti emozionanti sono stati tre: La dedica ai nonni degli elaborati da parte dei nipoti, l’abbraccio affettuoso e commuovente con il sottofondo musicale della canzone “Cullami” di Emma Marrone; a seguire ... Leggi su noinotizie (Di martedì 5 ottobre 2021) Di seguito il comunicato:2 ottobre si è tenuta aladeiorganizzata dalla parrocchia Santi Francesco e Chiara, dalla comunità Itinerante L’Incontro die dall’Ac-Acr: una bella manizione, con tante emozioni. «Abbiamo creduto e abbiamo vinto – ha accennato Damiano Ottomanelli, presidente della comunità Itinerante L’Incontro – Insiemee nipoti hanno risvegliato l’amore partecipato e abbandonati gli auguri formali». Un pomeriggio emozionante, un pomeriggio poetico. I momenti emozionanti sono stati tre: La dedica aidegli elaborati da parte dei nipoti, l’abbraccio affettuoso e commuovente con il sottofondo musicale della canzone “Cullami” di Emma Marrone; a seguire ...

Advertising

giornalemionews : Castellaneta, Festa dei nonni 2021 - Oltreilfatto : La festa dei nonni a Castellaneta - BlunoteWeb : Castellaneta: Festa dei Nonni tra poesia ed emozioni - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - Emozioni ed abbrracci nella festa dei #nonni 2021 a #Castellaneta - azpuita : New post (10eLotto, Puglia in festa: a Castellaneta (TA) vinti 50 mila euro) has been published on Newsimedia -… -

Ultime Notizie dalla rete : Castellaneta festa Castellaneta: festa dei nonni Svolta sabato Di seguito il comunicato: Sabato 2 ottobre si è tenuta a Castellaneta la Festa dei Nonni organizzata dalla parrocchia Santi Francesco e Chiara, dalla comunità Itinerante L'Incontro di Castellaneta e dall'Ac - Acr Castellaneta: una bella manifestazione, con ...

La festa dei nonni a Castellaneta CASTELLANETA (TA) - Sabato 2 ottobre si è tenuta a Castellaneta la Festa dei Nonni organizzata dalla parrocchia Santi Francesco e Chiara, dalla comunità Itinerante L'Incontro di Castellaneta e dall'Ac - Acr Castellaneta: una bella manifestazione, con ...

Castellaneta: Festa dei Nonni in parrocchia Corriere di Taranto Castellaneta: festa dei nonni Svolta sabato Sabato 2 ottobre si è tenuta a Castellaneta la Festa dei Nonni organizzata dalla parrocchia Santi Francesco e Chiara, dalla comunità Itinerante L’Incontro di Castellaneta e dall’Ac-Acr Castellaneta: u ...

Lo scorso 2 ottobre Castellaneta ha festeggiato i nonni Castellaneta. Sabato 2 ottobre si è tenuta a Castellaneta la Festa dei Nonni organizzata dalla parrocchia Santi Francesco e Chiara, dalla comunità Itinerante ...

Di seguito il comunicato: Sabato 2 ottobre si è tenuta aladei Nonni organizzata dalla parrocchia Santi Francesco e Chiara, dalla comunità Itinerante L'Incontro die dall'Ac - Acr: una bella manifestazione, con ...(TA) - Sabato 2 ottobre si è tenuta aladei Nonni organizzata dalla parrocchia Santi Francesco e Chiara, dalla comunità Itinerante L'Incontro die dall'Ac - Acr: una bella manifestazione, con ...Sabato 2 ottobre si è tenuta a Castellaneta la Festa dei Nonni organizzata dalla parrocchia Santi Francesco e Chiara, dalla comunità Itinerante L’Incontro di Castellaneta e dall’Ac-Acr Castellaneta: u ...Castellaneta. Sabato 2 ottobre si è tenuta a Castellaneta la Festa dei Nonni organizzata dalla parrocchia Santi Francesco e Chiara, dalla comunità Itinerante ...