Caso Koulibaly, la condanna di Lapo Elkann: "Da italiano mi vergogno" (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tantissimi i messaggi di sostegno a Koulibaly dopo gli insulti razzisti ricevuti in occasione di Fiorentina - Napoli . C'è anche quello di Lapo Elkann , che ha condannato duramente l'episodio del ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tantissimi i messaggi di sostegno adopo gli insulti razzisti ricevuti in occasione di Fiorentina - Napoli . C'è anche quello di, che hato duramente l'episodio del ...

Advertising

infoitsport : Caso Koulibaly, La Stampa: 'Chiellini convinca i calciatori a dire no al razzismo' - infoitsport : Tuttosport - Il Napoli si aspetta una decisione esemplare dal Giudice Sportivo sul caso Koulibaly: la situazione - infoitsport : Caso Koulibaly, ancora nessun provvedimento: il Napoli minaccia reazioni clamorose - Tanzen : @Gorman_42 Atalanta-Fiorentina, tifosi dell’Atalanta, non c’entrano nulla i tifosi viola in questo caso, anche se s… - Brandolf11 : RT @ilmanifesto: Caso Koulibaly: la solidarietà non basta più | il manifesto -