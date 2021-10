Cash or Trash: come funziona il nuovo game del Nove con Paolo Conticini (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il cast di Cash or Trash Paolo Conticini fa il suo esordio sul Nove alle redini del nuovo game Cash or Trash – Chi Offre di Più?, in arrivo nella fascia preserale da oggi alle 19:15. Dedicato al mondo degli appassionati di oggetti incredibili e curiosi, Cash or Trash è il programma dove tutto può essere venduto e comprato. In ogni puntata va in scena una “asta al rialzo” in cui 5 veri mercanti ed esperti d’arte – Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Gino Bosa, Ada Egidio e Stefano D’Onghia – si contendono ‘tesori’ proposti da persone comuni in cerca di affari, 5 in ogni episodio. A Conticini il compito di moderare l’asta, cercando di gestire le forti personalità dei 5 contendenti ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il cast diorfa il suo esordio sulalle redini delor– Chi Offre di Più?, in arrivo nella fascia preserale da oggi alle 19:15. Dedicato al mondo degli appassionati di oggetti incredibili e curiosi,orè il programma dove tutto può essere venduto e comprato. In ogni puntata va in scena una “asta al rialzo” in cui 5 veri mercanti ed esperti d’arte – Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Gino Bosa, Ada Egidio e Stefano D’Onghia – si contendono ‘tesori’ proposti da persone comuni in cerca di affari, 5 in ogni episodio. Ail compito di moderare l’asta, cercando di gestire le forti personalità dei 5 contendenti ...

Advertising

CollezionandoGa : RT @SMSNEWSOFFICIAL: “Cash or Trash – Chi offre di più?”, dal 4 ottobre sul Nove condotto da @PaoloConticini - CollezionandoGa : RT @redazionerumors: #CashorTrash - Chi offre di più? è il format di successo in Germania, Francia e UK che sbarca da oggi nel preserale di… - redazionerumors : #CashorTrash - Chi offre di più? è il format di successo in Germania, Francia e UK che sbarca da oggi nel preserale… - SMSNEWSOFFICIAL : “Cash or Trash – Chi offre di più?”, dal 4 ottobre sul Nove condotto da @PaoloConticini - Maggiearte : sul @nove ci sta una trasmissione che si chiama'CASH OR TRASH',la versione italiana di @RoadshowPBS che su BBC ONE… -