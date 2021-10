Carola e Luigi sono la prima coppia di Amici 21? I dubbi della ballerina (Di lunedì 4 ottobre 2021) Maria de Filippi non sbaglia quasi mai. Nell’ultima puntata di Amici 21, lei che è sempre molto attenta a non farsi scappare qualcosa sulla vita privata degli allievi, si è lasciata scappare una battutina che ha fatto capire che tra Carola e Luigi ci potesse essere del tenero. In studio i due chiamati in causa hanno sorriso ma dopo la registrazione della puntata che abbiamo poi visto sabato, sono tornati in casetta e in particolare Carola, ha avuto una reazione su quanto accaduto. La ballerina sembra indecisa sul da farsi, non sa se Luigi le possa piacere o meno ma soprattutto è stra convinta che se anche dovesse trovare qualcuno di speciale, le cose non andrebbero bene; parlando infatti con i suoi Amici ha raccontato che in queste sue ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 4 ottobre 2021) Maria de Filippi non sbaglia quasi mai. Nell’ultima puntata di21, lei che è sempre molto attenta a non farsi scappare qualcosa sulla vita privata degli allievi, si è lasciata scappare una battutina che ha fatto capire che traci potesse essere del tenero. In studio i due chiamati in causa hanno sorriso ma dopo la registrazionepuntata che abbiamo poi visto sabato,tornati in casetta e in particolare, ha avuto una reazione su quanto accaduto. Lasembra indecisa sul da farsi, non sa sele possa piacere o meno ma soprattutto è stra convinta che se anche dovesse trovare qualcuno di speciale, le cose non andrebbero bene; parlando infatti con i suoiha raccontato che in queste sue ...

Advertising

AmiciUfficiale : Tra Carola e Luigi è nata una forte simpatia ma la ballerina sembra essere un pò confusa… #Amici21 - sara13100613 : RT @icapellidirudy: cara carola, ama luigi come flaza ama il prosciutto #Amici20 #Amici21 #flaza #carola - hellgoo_22 : RT @bignesalati: non luigi che mentre tutti sono preoccupati per la sfida, guarda carola #amici21 già cotta di loro - iam_fiamma : RT @iamsamfellas: Carola: “Luigi ha un modo di fare che mi attira ma non mi attrae, ma aspetta non vuol dire che non mi piace!” Tutti noi:… - milanobachata : RT @saraadiss: cosa le persone pensano che luigi abbia scritto sul bigliettino: *nomi di persone che hanno messo in disordine* cosa penso i… -