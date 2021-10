Canarie, due nuove eruzioni a La Palma | video (Di lunedì 4 ottobre 2021) Due nuove eruzioni si sono verificate ieri a La Palma: il video mostra il nuovo flusso di lava emergere dal cono vulcanico e scendere lungo la valle. Il nuovo flusso si aggiunge a quello che si è riversato nell'oceano Atlantico, formando una vasta piattaforma la cui superficie supera i 27 ettari e che continua a crescere. Le autorità locali hanno invitato i residenti a limitare il più possibile gli spostamenti e le ore fuori casa. Guarda tutti i video Canarie, la lava del vulcano raggiunge il mare video La lava del vulcano in eruzione da oltre una settimana a La ...Canarie, la lava del vulcano continua ad avanzare e distrugge una piscina video L'eruzione del vulcano Cumbre Vieja nell'isola di La ... Leggi su panorama (Di lunedì 4 ottobre 2021) Duesi sono verificate ieri a La: ilmostra il nuovo flusso di lava emergere dal cono vulcanico e scendere lungo la valle. Il nuovo flusso si aggiunge a quello che si è riversato nell'oceano Atlantico, formando una vasta piattaforma la cui superficie supera i 27 ettari e che continua a crescere. Le autorità locali hanno invitato i residenti a limitare il più possibile gli spostamenti e le ore fuori casa. Guarda tutti i, la lava del vulcano raggiunge il mareLa lava del vulcano in eruzione da oltre una settimana a La ..., la lava del vulcano continua ad avanzare e distrugge una piscinaL'eruzione del vulcano Cumbre Vieja nell'isola di La ...

