Can Yaman, l’avete mai visto senza barba? Probabilmente non lo riconoscerete (Di lunedì 4 ottobre 2021) Can Yaman, attore e modello turco, ha segnato l’estate del gossip con la sua storia con Diletta Leotta. Ma dietro quel volto così amato dalle donne vi è un uomo che ha costruito il suo successo con determinazione fin dagli esordi. Vi è stato un momento in cui non ha avuto nemmeno la barba. Probabilmente non lo riconoscerete. Can-Yaman-AltranotiziaCan Yaman è stato il personaggio maschile dell’estate. Se tra le donne Belen Rodriguez e Diletta Leotta sono state le protagoniste del gossip ferragostano, lui ha rappresentato al meglio la componente maschile. E lo ha fatto proprio dividendo le prime pagine con Diletta Leotta. La loro storia, così intensa, chiacchierata, criticata, aperta e poi chiusa ha tenuto banco per tutta l’estate ed ancora oggi non si sa bene se sia ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 4 ottobre 2021) Can, attore e modello turco, ha segnato l’estate del gossip con la sua storia con Diletta Leotta. Ma dietro quel volto così amato dalle donne vi è un uomo che ha costruito il suo successo con determinazione fin dagli esordi. Vi è stato un momento in cui non ha avuto nemmeno lanon lo. Can--AltranotiziaCanè stato il personaggio maschile dell’estate. Se tra le donne Belen Rodriguez e Diletta Leotta sono state le protagoniste del gossip ferragostano, lui ha rappresentato al meglio la componente maschile. E lo ha fatto proprio dividendo le prime pagine con Diletta Leotta. La loro storia, così intensa, chiacchierata, criticata, aperta e poi chiusa ha tenuto banco per tutta l’estate ed ancora oggi non si sa bene se sia ...

Advertising

MediasetPlay : Diletta Leotta a #Verissimo: “Con Can Yaman è stata una storia bellissima… un sogno, una favola” ?? - VanityFairIt : Diletta Leotta parla al passato della storia con l'attore turco Can Yaman, ma dice di essere ancora innamorata - MarinaS71507551 : RT @CanYamanFanPag2: Best Streaming ottobre: Intervista esclusiva a #CanYaman Can Yaman fresco vincitore del nostro Filming Italy Best Mo… - LenkaWeaver : RT @Series_Mil: ?? #FrancescaChillemi torna in Sicilia per la fiction con #CanYaman, fan in visibilio #ViolaComeIlMare ???? - froshani6 : RT @CanYamanFanPag2: Best Streaming ottobre: Intervista esclusiva a #CanYaman Can Yaman fresco vincitore del nostro Filming Italy Best Mo… -