Calcio, verso Italia-Spagna: Dimarco convocato al posto di Pessina. Donnarumma: "Spero San Siro non mi fischi"

Appuntamento importante per chiude un 2021 da sogno per la Nazionale Italiana di Calcio. Gli azzurri infatti si giocheranno il titolo nella Nations League: in programma mercoledì la semifinale con la Spagna alle 20.45 a San Siro. La squadra guidata da Roberto Mancini è già a Milano e si sta allenando al Suning Training Centre. Importante novità per la rosa tricolore: grave infortunio ieri sera nel posticipo di Serie A per Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta. Al suo posto è stato convocato l'esterno sinistro dell'Inter Federico Dimarco. Oggi conferenza stampa per il numero 1 degli azzurri, Gianluigi Donnarumma: "Ci aspettiamo la stessa squadra affrontata durante l'Europeo non sarà una gara semplice. All'Europeo fu difficile ..."

