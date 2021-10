Calcio, tante assenze per l’Italia di Mancini in Nations League: Kean e Calabria nel gruppo, ipotesi Tonali (Di lunedì 4 ottobre 2021) Mercoledì 6 ottobre alle ore 20.45 la Nazionale italiana di Calcio calcherà il rettangolo verde di San Siro per affrontare la Spagna nella prima semifinale della Final Four di Nations League. Gli azzurri, dopo aver vinto gli Europei questa estate e riportato il titolo continentale nel Bel Paese a distanza di 53 anni, vogliono dar seguito alla loro striscia vincente. Attualmente la compagine allenata da Roberto Mancini è stata capace di mettere in serie ben 37 risultati utili, un primato assoluto a livello mondiale. Certo, la sfida contro le Furie Rosse sarà molto impegnativa, ricordando le tante sofferenze della semifinale degli Europei che vide prevalere i nostri portacolori ai calci di rigore, con il tiro dal dischetto decisivo messo a segno da Jorginho. Mancini, però, dovrà fare i ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 ottobre 2021) Mercoledì 6 ottobre alle ore 20.45 la Nazionale italiana dicalcherà il rettangolo verde di San Siro per affrontare la Spagna nella prima semifinale della Final Four di. Gli azzurri, dopo aver vinto gli Europei questa estate e riportato il titolo continentale nel Bel Paese a distanza di 53 anni, vogliono dar seguito alla loro striscia vincente. Attualmente la compagine allenata da Robertoè stata capace di mettere in serie ben 37 risultati utili, un primato assoluto a livello mondiale. Certo, la sfida contro le Furie Rosse sarà molto impegnativa, ricordando lesofferenze della semifinale degli Europei che vide prevalere i nostri portacolori ai calci di rigore, con il tiro dal dischetto decisivo messo a segno da Jorginho., però, dovrà fare i ...

