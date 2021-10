Calcio, Roberto Mancini: “Vincere la Nations League sarebbe bellissimo, ma occhio alla Spagna…” (Di lunedì 4 ottobre 2021) L’Europeo vinto è già stato messo alle spalle. Le qualificazioni ai Mondiali 2022 giunte ad un buon punto, per cui ora la Nazionale italiana si concentra sulla Nations League. Siamo arrivati alle semifinali e, mercoledì sera, ce la vedremo contro la Spagna alle ore 20,45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il CT Roberto Mancini ha presentato la sfida contro le “Furie Rosse”, sottolineando come la semifinale di Euro2020 sia ancora ben nitida nella mente dell’allenatore jesino. “La Spagna è stata l’avversaria che ci ha messi più in difficoltà a Euro 2020 – le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport -. È una squadra forte, con buoni giocatori. Sarà una bella partita. Loro sono bravi nel palleggio, mentre noi non abbiamo avuto tempo per arrivare ai loro livelli, ma stavolta sarà ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 ottobre 2021) L’Europeo vinto è già stato messo alle spalle. Le qualificazioni ai Mondiali 2022 giunte ad un buon punto, per cui ora la Nazionale italiana si concentra sulla. Siamo arrivati alle semifinali e, mercoledì sera, ce la vedremo contro la Spagna alle ore 20,45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il CTha presentato la sfida contro le “Furie Rosse”, sottolineando come la semifinale di Euro2020 sia ancora ben nitida nella mente dell’allenatore jesino. “La Spagna è stata l’avversaria che ci ha messi più in difficoltà a Euro 2020 – le sue parole riportate dGazzetta dello Sport -. È una squadra forte, con buoni giocatori. Sarà una bella partita. Loro sono bravi nel palleggio, mentre noi non abbiamo avuto tempo per arrivare ai loro livelli, ma stavolta sarà ...

