Calcio | Nations League 2021 | il russo Sergei Karasev arbitrerà Italia-Spagna

In vista della prima semifinale della Nations League 2021 fra Italia e Spagna, che si terrà mercoledì 6 ottobre in quel dello stadio San Siro a Milano, la UEFA ha reso noto il nome del direttore di gara e dell'intera squadra arbitrare per la partita fra gli azzurri e le "Furie Rosse". A dirigere il match fra la squadra di Roberto Mancini e quella di Luis Enrique, che pochi mesi fa si sono incontrate a Wembley, sempre in una semifinale, ma quella volta in occasione degli Europei, vinti poi dall'Italia nell'impianto londinese contro i padroni di casa dell'Inghilterra, sarà l'esperto arbitro russo Sergei Karasev.Il fischietto classe 1979 sarà assistito dai connazionali Igor Demeshko e Maksim Gevrillin e dal quarto uomo ...

