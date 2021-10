Calcio, Mbappè ammette: "A luglio ho chiesto al PSG di essere ceduto" (Di lunedì 4 ottobre 2021) Parigi, 4 ottobre 2021 " Il 2 - 0 subito ieri in campionato contro il Rennes ha certificato una volta di più " se mai ce ne fosse stato bisogno " le difficoltà che sta incontrando il Paris Saint - ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Parigi, 4 ottobre 2021 " Il 2 - 0 subito ieri in campionato contro il Rennes ha certificato una volta di più " se mai ce ne fosse stato bisogno " le difficoltà che sta incontrando il Paris Saint - ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Mbappè Calcio, Mbappè ammette: "A luglio ho chiesto al PSG di essere ceduto" La stoccata Mbappè ha poi smentito seccamente le indiscrezioni che parlavano di molteplici rifiuti da parte sua a proposte di rinnovo del club e lanciato una stoccata allo stesso PSG, chiudendo di ...

Mbappe minacciato dal presidente del PSG: "Ho avuto paura" Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il Paris Saint Germain e la rivelazione choc fatta da Kylian Mbappe . Il calciatore francese del PSG ha svelato un retroscena di mercato e non solo ...

La stoccata Mbappè ha poi smentito seccamente le indiscrezioni che parlavano di molteplici rifiuti da parte sua a proposte di rinnovo del club e lanciato una stoccata allo stesso PSG, chiudendo di ...Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il Paris Saint Germain e la rivelazione choc fatta da Kylian Mbappe . Il calciatore francese del PSG ha svelato un retroscena di mercato e non solo ...