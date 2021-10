Calcio: Gravina, 'razzismo contro Koulibaly? Figc condanna atteggiamenti scellerati' (Di lunedì 4 ottobre 2021) Lissone, 4 ott. - (Adnkronos) - "Purtroppo è da diverse domeniche che abbiamo episodi di questo tipo. La Figc ha una netta posizione di condanna su questi atteggiamenti scellerati. Ora aspettiamo il Giudice Sportivo ma so che la Procura federale ha già avviato una indagine e richiesto gli atti". Lo dice il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine della presentazione del centro Var presso l'International Broadcast Centre della Lega Serie A a Lissone). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Lissone, 4 ott. - (Adnkronos) - "Purtroppo è da diverse domeniche che abbiamo episodi di questo tipo. Laha una netta posizione disu questi. Ora aspettiamo il Giudice Sportivo ma so che la Procura federale ha già avviato una indagine e richiesto gli atti". Lo dice il presidente dellaGabriele, a margine della presentazione del centro Var presso l'International Broadcast Centre della Lega Serie A a Lissone).

