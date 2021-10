Calcio femminile | le migliori italiane della quinta giornata di Serie A Laura Giuliani salva il Milan | Sofia Cantore spinge il Sassuolo

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Si è appena conclusa ladi gare nellaA di2021, in cuie Juventus si sono confermate in testa alla classifica, ma dove abbiamo assistito ad ottime prestazioni da parte delle giocatrici, con alcune sorprese degne di nota. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio la top-3 delleazzurre del fine settimana. 3) Asia Bragonzi – Se l’Empoli ha conquistato la prima vittoria in campionato, parte del merito è sicuramente dell’attaccante classe 2001, che al 58? ha completato la rimonta contro il Verona, siglando poi anche il gol del 3-1 al minuto 85, regalando tre punti preziosissimi alle toscane. 2)– Ilsta letteralmente ...

Advertising

iamnotaheroine : @CalcioFinanza Sì certo, la UEFA non vuole il mondiale biennale per preservare il calcio femminile, ci crediamo tutti ???? - GIUSPEDU : RT @CalcioFinanza: UEFA: «Mondiale biennale toglie visibilità al calcio femminile» - laZuck64 : RT @CalcioFinanza: UEFA: «Mondiale biennale toglie visibilità al calcio femminile» - CalcioFinanza : UEFA: «Mondiale biennale toglie visibilità al calcio femminile» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Uefa: «Mondiale biennale toglie visibilità a calcio femminile»: Dura condanna da parte del cal… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio femminile

RomaToday

E proprio iliraniano e' reduce da una sorprendente qualificazione alla Coppa d'Asia, grazie alla vittoria ai rigori per 4 - 2 sulla Giordania dopo un pareggio a reti bianche all'......coppia maschile Del Moral - Frugoni contro Cattaneo - Fernandez (6 - 2/6 - 4) e di quella... l'ex campione del mondo diMarco Materazzi , che ha partecipato come atleta al torneo Open ,...Dura condanna da parte del calcio femminile europeo contro la proposta FIFA del Mondiale biennale. La riforma, prevista sia per entrambe le categorie, avrebbe “un profondo impatto sportivo, economico, ...Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "I piani proposti dalla Fifa per organizzare sia i tornei della Coppa del Mondo maschile che femminile ogni due anni avranno impatti sportivi, economici, sociali e molti alt ...