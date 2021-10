Calcio femminile, la Juventus sfida il Servette in Champions League: le bianconere a caccia dei tre punti (Di lunedì 4 ottobre 2021) Mercoledì 6 ottobre alle 18.45: è questa la data d’esordio della Juventus nella fase a gironi di Champions League di Calcio femminile. Le bianconere, inserite nel Gruppo A insieme a Servette, Wolfsburg e Chelsea, esordiranno a Ginevra contro le elvetiche e l’obiettivo è quello di vincere per iniziare con il piglio giusto questa fase della competizione continentale per club. La Vecchia Signora, alla quarta partecipazione in Champions, è stata costretta ad affrontare i turni preliminari, mettendo in mostra un’ottima amalgama nelle vittorie contro Kamenica Sasa, St. Pölten e Vllaznia, ed è chiamata a confrontarsi contro una squadra che hanno già affrontato nella pre-season. Le campionesse d’Italia infatti avevano già giocato contro il ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 ottobre 2021) Mercoledì 6 ottobre alle 18.45: è questa la data d’esordio dellanella fase a gironi didi. Le, inserite nel Gruppo A insieme a, Wolfsburg e Chelsea, esordiranno a Ginevra contro le elvetiche e l’obiettivo è quello di vincere per iniziare con il piglio giusto questa fase della competizione continentale per club. La Vecchia Signora, alla quarta partecipazione in, è stata costretta ad affrontare i turni preliminari, mettendo in mostra un’ottima amalgama nelle vittorie contro Kamenica Sasa, St. Pölten e Vllaznia, ed è chiamata a confrontarsi contro una squadra che hanno già affrontato nella pre-season. Le campionesse d’Italia infatti avevano già giocato contro il ...

Advertising

Gazzetta_it : Il Sassuolo tiene il passo della Juve. Lazio, Morace esonerata #SerieAFemminile - sghezziofficial : Calcio Femminile, Massimiliano Catini è il nuovo allenatore della Lazio Women - FdIANPomigliano : Nella serie A di calcio femminile la nostra squadra ha battuto 2-0 l'Inter. Le notizie che ci piacciono per l'iniz… - UomoRango : la storia del calcio femminile italiano. nel calcio, ovviamente, non ci sono solo vittorie e trionfi. good luck Car… - Cicciodicastri : @CarolinaMorace In bocca al lupo per tutto, avrai altre occasioni; imho, non meritavi l'esonero, e spero che il cal… -