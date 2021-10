Calcio | Anguissa ' Chiamarmi scimmia non cambia uomo che sono'

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il centrocampista del Napoli: "Orgoglioso di essere di colore, no al razzismo" ROMA - "È triste vedere che nel 2021 ciancora persone così. Da parte mia, insultarmi enon ...

Advertising

Gazzetta_it : Insulti razzisti a #Osimhen, #Anguissa e #Koulibaly: “Hai detto scimmia? Vieni qui!” #FiorentinaNapoli - sportmediaset : Vergogna a Firenze: insulti razzisti a #Koulibaly, Osimhen e Anguissa. #SportMediaset - ArmandaGelsomin : RT @sportmediaset: Vergogna a Firenze: insulti razzisti a #Koulibaly, Osimhen e Anguissa. #SportMediaset - cn1926it : L'orgoglio di essere #ZamboAnguissa - sportface2016 : #Razzismo, la condanna di #Nardella: 'Le scuse di Firenze ai calciatori del Napoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Anguissa

Dopo lo sfogo di Koulibaly anche altri calciatori di colore del Napoli hanno sfogato la loro rabbia per i cori razzisti sentiti ieri a Firenze., che pure è stato vittima degli insulti di alcuni tifosi viola, ha scritto sul proprio profilo Instagram Lungo lo sfogo di Juan Jesus Il sindaco di Frenze, Dario Nardella , attraverso il ...Lo scrive su Instagram il centrocampista camerunense del Napoli Frank, vittima ieri al 'Franchi' di Firenze di insulti razzisti. . mc/red 04 - Ott - 21 11:49 4 ottobre 2021Roma, 4 ott. - (Adnkronos) - "Non ci deve essere spazio per il razzismo. Continuiamo a combattere uniti, a sostegno dell'uguaglianza sociale e dell'inclusione". E' il tweet del Milan all'indomani degl ...Koulibaly, Osimhen, Anguissa. La spina dorsale del Napoli, la colonna vertebrale "nera" della squadra azzurra. Ieri è stata offesa, denigrata, ...