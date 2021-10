Cacciate da Wall Street La mossa americana che piace a Pechino

Leggi su formiche

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Arrivederci e grazie. Le grandi aziende cinesi quotate astanno per salutare senza troppi convenevoli la principale piazza finanziaria del globo. Dando vita a un vero e proprio esodo finanziario, con miliardi di dollari di capitalizzazione che prenderanno la via dell’Asia, dopo un paio di decenni trascorsi sui listini statunitensi, Nasdaq o Dow Jones che sia e proprio mentre in Cina si consuma il dramma di Evergrande, da poco sospesa dalle contrattazioni a Hong Kong. E così, le due principali piazze asiatiche, Shanghai e Hong Kong, si ripopoleranno di quei colossi costretti ad abbandonare la sponda atlantica. Ma c’è un paradosso. Andando con ordine, tutto, o quasi, era iniziato con la passata amministrazione repubblicana, quando l’allora presidente Donald Trump cominciò a sanzionare una serie di società cinesi ritenute ostili e pericolose ...