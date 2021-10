Bruno Vespa | avete mai visto suo figlio? Sono identici FOTO

(Di lunedì 4 ottobre 2021)è uno dei giornalisti più conosciuti nel mondo dello spettacolo. Ha due figli, Federico e Alessandro. Il primo è identico a lui.(Getty Images)Con Porta a Porta, storico programma di Rai Uno,è entrato nelle case degli italiani raccontando gli eventi che hanno cambiato la storia del nostro paese, e non solo. Un talk show nato con l’arrivo dei “salottini televisivi”. Una trasmissione non solo politica, ma anche palcoscenico importante di come la nostra società sia mutata nel tempo. Nel 1975 si è sposato con Augusta Iannini, magistrato molto importante, nonché capo dell’ufficio legislativo del Ministero della giustizia e membro dell’Autorità Garante della Privacy. Dal matrimonionati Federico e Alessandro, il ...

Advertising

Mamox__ : @quellicherai2 Io ci sarò, anche perché altrimenti mi tocca Bruno Vespa su Rai Uno e di certo capirete che lì non è… - wojak0 : RT @K_for_rats: Hai comprato la TV nuova perché cambiano le frequenze del digitale? Bravo il coglione, adesso puoi guardare Bruno Vespa, me… - K_for_rats : Hai comprato la TV nuova perché cambiano le frequenze del digitale? Bravo il coglione, adesso puoi guardare Bruno V… - shergion_ : Bruno Vespa Spazzatura ?? Porta a porta - Gio_Delfi : Mentana ha ormai così tanti nei che sembra Bruno Vespa #Elezionicomunali2021 #maratonamentana -

Ultime Notizie dalla rete : Bruno Vespa

Mentre stasera andrà in onda in prima serata Porta a Porta con, per commentare e analizzare il risultato delle elezioni amministrative con i leader politici e i direttori delle maggiori ...La sera, in prima serata, al posto della puntata di I Bastardi di Pizzofalcone 3 (che è stata anticipata di un giorno alla domenica), va in onda uno speciale di Porta a Porta condotto da. ...Bruno Vespa è uno dei giornalisti più conosciuti nel mondo dello spettacolo. Ha due figli, Federico e Alessandro. Il primo è identico a lui.Oggi lunedì 4 ottobre 2021 I Bastardi di Pizzofalcone non va in onda su Rai 1: la terza puntata è stata anticipata a domenica 3 ottobre!