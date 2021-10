Bretman Rock | chi è il primo uomo gay sulla copertina di Playboy

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Orecchie da coniglietto, bustino nero, collant e tacchi alti con plateau. Con questo abbigliamentoè stato immortalatodi ottobre 2021 di. Sì, proprio così. La storica rivista patinata che per decenni ha messo in bella mostra nella sua prima pagina bellezze femminili, ora celebra ungay. Un’apertura storica che attraverso un immagine parla di inclusione, pari opportunità e uguaglianza di genere. Il 23enne, con oltre 17 milioni di follower su Instagram, è diventato famoso come influencer di consigli beauty su YouTube. All’inizio del 2020ha lanciato la sua collezione make up, seguita da un’altra di occhiali in collaborazione con Dime Optics. Nel 2019 ha vinto un People’s Choice Awards e nel 2021 un MTV Movie and TV Awards ...

Anche Playboy si è rivoluzionato e per la prima volta quest'anno ha messo in copertina un uomo apertamente gay. Imprenditore, influencer, make - up artist: Bretman Rock da oggi può inserire nel curriculum anche l'esser stato il primo coniglietto gay sulla cover di Playboy. 23 anni, 18 milioni di follower (e virale online per un video in cui dice 'I love ...