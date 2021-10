Borsa: Milano torna in calo ( - 0,5%), male le banche (Di lunedì 4 ottobre 2021) torna in calo Piazza Affari a metà pomeriggio ( - 0,5%), in linea con un peggioramento generale delle principali Borse europee e di Wall Street, che gli analisti attribuiscono soprattutto ai timori di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 ottobre 2021)inPiazza Affari a metà pomeriggio ( - 0,5%), in linea con un peggioramento generale delle principali Borse europee e di Wall Street, che gli analisti attribuiscono soprattutto ai timori di ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano torna in calo (-0,5%), male le banche: In rosso auto e molta industria. Volano i petroliferi - ansa_economia : Borsa: Milano in lieve rialzo (+0,1%), banche deboli. In rialzo i petroliferi, indecise le auto, giù i semicondutto… - fisco24_info : Borsa: Milano in lieve rialzo (+0,1%), banche deboli: In rialzo i petroliferi, indecise le auto, giù i semicondutto… - CorriereQ : Borsa: Europa annulla ribassi, a Milano bene Eni e Amplifon - InvestingItalia : #Borsa Milano, recupera perdite iniziali, salgono difensivi, giù auto, Stm - -