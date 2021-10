Bonus anti-plastica, il contributo a fondo perduto per ridurre i rifiuti: chi potrà richiederlo (Di lunedì 4 ottobre 2021) È arrivato il provvedimento attuativo relativo al Bonus anti-plastica. Si tratterà di un provvedimento a fondo perduto e si inserisce nell’ottica di ridurre la produzione di rifiuti, seguendo le linee europee di lotta all’inquinamento e ai cambiamenti climatici. Ecco chi può richiederlo e quanto vale. Bonus anti-plastica, chi può richiederlo e a cosa serve Il Bonus anti-plastica è stato pensato per gli esercizi commerciali e include sia quelli più piccoli, di vicinato, sia la media e grande distribuzione. L’agevolazione potrà dunque essere utilizzata per: La creazione di spazi dedicati alla vendita di ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 ottobre 2021) È arrivato il provvedimento attuativo relativo al. Si tratterà di un provvedimento ae si inserisce nell’ottica dila produzione di, seguendo le linee europee di lotta all’inquinamento e ai cambiamenti climatici. Ecco chi puòe quanto vale., chi puòe a cosa serve Ilè stato pensato per gli esercizi commerciali e include sia quelli più piccoli, di vicinato, sia la media e grande distribuzione. L’agevolazionedunque essere utilizzata per: La creazione di spazi dedicati alla vendita di ...

Advertising

pedroelrey : Facebook sta lanciando Reels per gli utenti da mobile negli USA, e annuncia un programma bonus Reels Play per i cre… - EcoBioShopping : Le novità #ecofriendly della settimana: bonus anti-plastica in Italia; dal 2023 prodotti sfusi in Spagna e altre ne… -