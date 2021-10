Billions | Damien Lewis lascia | stagione 6 senza Bobby Axelrod

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 ottobre 2021) (Adnkronos) -perde il protagonista, Damiella serie dopo aver interpretato per 5 stagioni, lo spietato hedge fund manager che domina la scena a New York. L'addio del protagonista, scrive Newsweek, non può essere considerata un fulmine a ciel sereno. Il passo indietro dell'attore britannico era nell'aria da circa 3 anni "per una serie di ragioni", ha detto Brian Koppelman - uno dei creatori della serie - a Variety., in particolare, ha manifestato l'esigenza di trascorrere più tempo con la sua famiglia nel Regno Unito. La moglie di, l'attrice Helen McCrory, è morta all'età di 52 anni ad aprile dello scorso anno per cancro. "Abbiamo iniziato a parlare con Damian circa 3 anni fa... E' un argomento estremamente delicato: ha ...