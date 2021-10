Billie Eilish sarà la voce di Sally al concerto di “Nightmare Before Christmas” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Billie Eilish è pronta a prestare la propria voce ad un personaggio animato. La giovane cantante partecipa al concerto live di Nightmare Before Christmas e presterà la sua voce a Sally, la dolce metà di Jack Skeletron. Questo film d’animazione è perfetto da gustare sia ad Halloween che durante il periodo di Natale. Negli States, dal 29 al 31 ottobre, è stata organizzata una proiezione speciale di Nightmare Before Christmas presso il Banc of California Stadium di Los Angeles. Speciale perché la proiezione avrà dalla sua un’orchestra dal vivo che accompagnerà l’esibizione canora di Billie Eilish e Danny Elfman. Quest’ultimo riprenderà il ruolo di Jack ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 4 ottobre 2021)è pronta a prestare la propriaad un personaggio animato. La giovane cantante partecipa allive die presterà la sua, la dolce metà di Jack Skeletron. Questo film d’animazione è perfetto da gustare sia ad Halloween che durante il periodo di Natale. Negli States, dal 29 al 31 ottobre, è stata organizzata una proiezione speciale dipresso il Banc of California Stadium di Los Angeles. Speciale perché la proiezione avrà dalla sua un’orchestra dal vivo che accompagnerà l’esibizione canora die Danny Elfman. Quest’ultimo riprenderà il ruolo di Jack ...

